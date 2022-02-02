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Sahte indirim dönemi sona eriyor! Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 02.02.2022 10:45
Ticaret Bakanlığı'ndan sahte indirim uyarısı geldi. Artık indirimli satış reklamlarında, indirimin duyurulduğu tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat referans olarak alınacak. Ayrıntıları Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber'de anlattı. Ağaoğlu, "Önce bindir sonra indir dönemi sona erdi. 1 Mart’tan itibaren bu tür yalancı indirimlerle karşılaşmayacaksınız. Karşılaştığı taktirde tüketici de onları yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilecek." dedi.
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