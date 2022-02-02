Sahte indirim dönemi sona eriyor! Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu A Haber'de anlattı

Ticaret Bakanlığı'ndan sahte indirim uyarısı geldi. Artık indirimli satış reklamlarında, indirimin duyurulduğu tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat referans olarak alınacak. Ayrıntıları Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber'de anlattı. Ağaoğlu, "Önce bindir sonra indir dönemi sona erdi. 1 Mart’tan itibaren bu tür yalancı indirimlerle karşılaşmayacaksınız. Karşılaştığı taktirde tüketici de onları yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilecek." dedi.

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