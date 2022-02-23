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Rusya-Ukrayna krizi! Rusya’nın en büyük kozu: Doğalgaz! Avrupa ne kadar gaz alıyor? Doğalgaz vanaları kesilir mi?

A Haber
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Giriş: 23.02.2022 10:06
Güncelleme:23.02.2022 10:11
Rusya lideri Putin'in Donetks ve Luhanks kararlarının ardından dünya piyasaları sarsıldı. İngiltere ve ABD yaptırım kararı alırken Batı’ya gaz akışının ana kaynak noktası olan Rusya’nın hamlesinin ne olacağı merak konusu oldu. Putin gaz arzında kesinti olacak mesajı verirken gaz fiyatlarının yükselmesinde konuşulanlar arasında. Peki sorun nasıl çözülecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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