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Reuters Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynuyor! Kur lobisi bir kez daha sahnede

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Giriş: 20.11.2021 21:49
Son dakika haberleri... Ekonomi üstünden Türkiye'ye yöneltilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Reuters'ta kaleme alınan analizde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hedef tahtasına koyuldu. Türkiye'nin iktisadi olarak geriye gittiği algısını yapan analizden maksatsa muhalefetin ağzından düşürmediği ''erken seçim'' çıkarımını yapmaktı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15'e düşürmese yabancı basın kuruluşlarının da gündeminde yer aldı. Konuyu analiz eden basın kuruluşları arasında Reuters da yer aldı.

REUTERS OPERASYONA KALKIŞTI

Reuters, yayınladığı analiz ile adeta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye karşı operasyona kalkıştı. Analizde TL'nin değer kaybı öne çıkarılırken, '2023 seçimleri ekonomik aklı en iyi kurma olabilir' yorumu yapıldı.

REUTERS'IN ANALİZİ BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Ekonomi üzerinden Türkiye'nin istikrarına saldıran lobilerin esas hedefi ise Başkan Erdoğan. Analizde de bu açıkça gözler önüne serildi. Reuters'ın analizinde, Erdoğan iktidardayken herhangi bir geri dönüşün geçici olacağı değerlendirilmesine yer verildi.

ANALİZDE MUHALEFETİN DİLİ KULLANILDI

Ekonomik krizin Erdoğan'ın popülaritesini azalttığı algısını yayan analizde muhalefetin dili de kullanıldı ve erken seçime gidilebileceği belirtildi. Analizde ittifak ortağı MHP de hedef alındı. Analizde MHP'nin Erdoğan'ın yüzde 50'nin altına çektiği algısı servis edildi.

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