Reform vatandaşın cebine yansıyacak! A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin demokratikleşme ve ekonomik kalkınmasında bir adım daha ileri atılmasına ve sıçrayışını sürdürmesinin yanı sıra sivil anayasanın da temelini oluşturacağına işaret ettiği İnsan Hakları Eylem Planı vatandaşın cebine de yansıyacak nitelikte. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin demokratikleşme ve ekonomik kalkınmasında bir adım daha ileri atılmasına ve sıçrayışını sürdürmesinin yanı sıra sivil anayasanın da temelini oluşturacağına işaret ettiği İnsan Hakları Eylem Planı vatandaşın cebine de yansıyacak nitelikte. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.