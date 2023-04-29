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Rakamlarla Türkiye! Enerji alanında son 20 yılda hangi adımlar atıldı?

A Haber
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Giriş: 29.04.2023 08:58
AK Parti iktidarı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye'nin son yirmi yılında asırlık değişimler yaşandı. A Haber değişimleri hatırlatmak adına özel bir çalışması hazırladı. İşte Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılına damga vuran enerji alanında yapılanlar…
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