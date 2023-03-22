22 Mart 2023, Çarşamba
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Piyasaların gözü FED toplantısında! Faiz kararı ne olur?
Piyasalar FED'e odaklandı tüm gözler saat 21'de. ABD Merkez Bankası FED faize ilişkin kararını bugün açıklayacak. Küresel piyasalar FED'e odaklanırken faiz artırım hızında düşüş bekleniyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.