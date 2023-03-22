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Piyasaların gözü FED toplantısında! Faiz kararı ne olur?

A Haber
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Giriş: 22.03.2023 09:54
Piyasalar FED'e odaklandı tüm gözler saat 21'de. ABD Merkez Bankası FED faize ilişkin kararını bugün açıklayacak. Küresel piyasalar FED'e odaklanırken faiz artırım hızında düşüş bekleniyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
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