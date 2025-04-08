Piyasalarda tarife depremi! Yeşille bitiren tek piyasa Türkiye oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri ile başlattığı ticaret savaşı Asya ve Avrupa piyasalarında depreme yol açtı ve büyük kayıplara yol açtı. Türkiye borsası ise ayrışarak yeşille kapatan tek borsa oldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.

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