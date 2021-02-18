Piyasalarda son durum ne? Borsa İstanbul’da yükseliş sürüyor! Merkez Bankası'nın faiz kararı...

Son dakika haberi... Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasalarda son durum ne? Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? Petrol fiyatları ne durumda? Borsa İstanbul'da son durum ne? A Para araştırma analisti Aysun Sarıtaç A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Son dakika haberi... Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasalarda son durum ne? Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? Petrol fiyatları ne durumda? Borsa İstanbul'da son durum ne? A Para araştırma analisti Aysun Sarıtaç A Haber canlı yayınında detayları anlattı.