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Piyasalarda son durum ne? Borsa İstanbul’da yükseliş sürüyor! Merkez Bankası'nın faiz kararı...

A Haber
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Giriş: 18.02.2021 10:36
Güncelleme:18.02.2021 10:55
Son dakika haberi... Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasalarda son durum ne? Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? Petrol fiyatları ne durumda? Borsa İstanbul'da son durum ne? A Para araştırma analisti Aysun Sarıtaç A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Son dakika haberi... Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasalarda son durum ne? Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? Petrol fiyatları ne durumda? Borsa İstanbul'da son durum ne? A Para araştırma analisti Aysun Sarıtaç A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Son dakika: Dolarda satış hızlandı! Dolar 7 TLnin altında! Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar olur? Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı A Haberde yanıtladı SON DAKİKA: DOLARDA SATIŞ HIZLANDI! DOLAR 7 TL'NİN ALTINDA! MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLUR? ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI ŞİRİN SARI A HABER'DE YANITLADI
Son dakika: Altında balon sönüyor! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altının pandemi yolculuğu SON DAKİKA: ALTINDA BALON SÖNÜYOR! ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR! ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? İŞTE ALTININ PANDEMİ YOLCULUĞU
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