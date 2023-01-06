06 Ocak 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Piyasalarda gün sonu: Borsa yükseldi altın düştü
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 225,55 puan artarak 5.341,96 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 4.961,31, en yüksek 5.420,38 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,41 değer kazanarak tamamladı. Altının kilogram fiyatı ise, önceki kapanışa göre yüzde 0,27 düşüşle 1 milyon 127 bin liraya geriledi. İşte piyasalarda gün sonu rakamları...