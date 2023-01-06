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Piyasalarda gün sonu: Borsa yükseldi altın düştü

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Giriş: 06.01.2023 19:10
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 225,55 puan artarak 5.341,96 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 4.961,31, en yüksek 5.420,38 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,41 değer kazanarak tamamladı. Altının kilogram fiyatı ise, önceki kapanışa göre yüzde 0,27 düşüşle 1 milyon 127 bin liraya geriledi. İşte piyasalarda gün sonu rakamları...
Piyasalarda gün sonu: Borsa yükseldi altın düştü
Piyasalarda gün sonu: Borsa yükseldi altın düştü
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