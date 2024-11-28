28 Kasım 2024, Perşembe
Piyasada sahte dolar alarmı! İslam Memiş A Haber'de BDDK'ya seslendi: Türkiye ekonomisine zarar veriyorlar
Piyasada sahte dolar paniği yaşanıyor. Parası olan da esnaf da mağdur durumda. Döviz büroları 50 ve 100 doları kabul etmiyor. Kapalıçarşı'da bir alarm durumu söz konusu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu durumu fırsata çevirmek isteyenlerin olduğunu vurgulayan Memiş, vatandaşa da ihbar edin çağrısında bulundu.