Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Hatır sigortası ile emeklilik ne? Cezası var mı? Doğum yapacak olan kadın işten çıkarsa tazminatını alabilir mi? Okulların KDV iade nasıl olacak? Başvuru nereye? Parayı nereye yatırım yapmak daha mantıklı? SSK'dan emeki erkek, eşi vefat ederse onun maaşını alabilir mi? İşte yanıtları...

Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Hatır sigortası ile emeklilik ne? Cezası var mı? Doğum yapacak olan kadın işten çıkarsa tazminatını alabilir mi? Okulların KDV iade nasıl olacak? Başvuru nereye? Parayı nereye yatırım yapmak daha mantıklı? SSK'dan emeki erkek, eşi vefat ederse onun maaşını alabilir mi? İşte yanıtları...