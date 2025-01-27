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Papara’dan Gençlere Umut Ve Cesaret Veren Oluşum: Papara Gençlik Departmanı

Papara’dan Gençlere Umut Ve Cesaret Veren Oluşum: Papara Gençlik Departmanı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.01.2025 09:54
Türkiye’nin lider finansal teknoloji şirketi Papara, gençlerin hayatında ve toplumda karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek üzere gençlerle birlikte harekete geçerek yepyeni bir oluşuma imza attı ve Papara Gençlik Departmanı’nı kurdu. Papara Gençlik Departmanı’na başvuran yaklaşık 9 bin gencin arasından seçilen ‘Papara Gençlik Elçileri’, gençlerin daha tatmin edici bir hayat yaşaması için önlerindeki engelleri teknolojinin gücüyle kaldırmayı hedefleyen sosyal fayda odaklı projeler geliştirecekler.
Papara’dan Gençlere Umut Ve Cesaret Veren Oluşum: Papara Gençlik Departmanı
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