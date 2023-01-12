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Özel okullara haksız rekabet soruşturması!

A Haber
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Giriş: 12.01.2023 10:32
Son dakika haberi… Ankara ve İstanbul’daki bazı okullar hakkında soruşturma açıldı. A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları aktardı.
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