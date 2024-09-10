Özel okul fiyatlarında artış

Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Özel okul fiyatlarında bu yıl artış oranları ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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