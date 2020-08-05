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Otomobil satışlarında patlama! Kamu bankalarının taşıt kredisi faiz indirimi rekor getirdi

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Giriş: 05.08.2020 16:48
Güncelleme:05.08.2020 16:52
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın Ocak - Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3, bu yılın temmuz ayı ile geçen yılın temmuz ayı kıyaslandığında ise 387,5 büyüdü. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Türkiye'deki otomotiv pazarı 2020 Ocak -2020 Temmuz dönemi verilerini yorumladı...

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