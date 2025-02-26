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Orta gelirliye konut kampanyasına yoğun ilgi!

Orta gelirliye konut kampanyasına yoğun ilgi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.02.2025 10:47
Güncelleme:26.02.2025 10:47
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un duyurduğu ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz’ın detaylarını paylaştığı orta gelirlilere yönelik “Kazançlı Yatırım Kampanyası”na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kampanya kapsamında ayrılan 4 bin 500 konutun üçte biri olan 1.623 adet ilk bir haftalık süre içinde satıldı.
Orta gelirliye konut kampanyasına yoğun ilgi!
Orta gelirliye konut kampanyasına yoğun ilgi!
Orta gelirliye konut kampanyasına yoğun ilgi!
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Orta gelirliye konut kampanyası
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