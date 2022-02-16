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OGS depozitosu iade edilecek mi? Nasıl geri alınacak?

A Haber
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Giriş: 16.02.2022 15:50
Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde  "Otomatik Geçiş Sistemi'nin kaldırıldığını duyurdu.  Otoyollarda,  31 Mart'tan itibaren "hızlı geçiş sistemi" üzerinden tahsilata devam edilecek. Peki OGS depozitoları nasıl geri alınacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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