16 Şubat 2022, Çarşamba
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OGS depozitosu iade edilecek mi? Nasıl geri alınacak?
Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde "Otomatik Geçiş Sistemi'nin kaldırıldığını duyurdu. Otoyollarda, 31 Mart'tan itibaren "hızlı geçiş sistemi" üzerinden tahsilata devam edilecek. Peki OGS depozitoları nasıl geri alınacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.