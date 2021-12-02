02 Aralık 2021, Perşembe
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Öğretmenler, doktorlar, 3600 ek gösterge… Kamuda müjdeler peş peşe geldi
Kamu çalışanlarına müjdeler peş peşe geldi. Doktorların maaşına ekstra zam, 3600 ek gösterge, sözleşmelilere kadro hakkı, öğretmenlere zam... Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.
KAMU ÇALIŞANLARINA MÜJDELER
* Doktorların maaşına 2.500-5000 TL ekstra zam
* 3600 ek gösterge tüm memurları kapsayacak
* Yardımcı hizmetler sınıfı da gündemde
* İdari kadrolar kapsama alınıyor
* Sözleşmeliler kadro hakkı alacak
* Öğretmen meslek kanunu çıkartılacak
* 10 yıllık öğretmen sınavla uzman olacak
* Uzman olana 1000 TL zam yapılacak
* Uzmanlar sınavla başöğretmen olacak
* Başöğretmen olana 2000 TL zam yapılacak