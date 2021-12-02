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Öğretmenler, doktorlar, 3600 ek gösterge… Kamuda müjdeler peş peşe geldi

A Haber
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Giriş: 02.12.2021 10:06
Kamu çalışanlarına müjdeler peş peşe geldi. Doktorların maaşına ekstra zam, 3600 ek gösterge, sözleşmelilere kadro hakkı, öğretmenlere zam... Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.

KAMU ÇALIŞANLARINA MÜJDELER

* Doktorların maaşına 2.500-5000 TL ekstra zam

* 3600 ek gösterge tüm memurları kapsayacak

* Yardımcı hizmetler sınıfı da gündemde

* İdari kadrolar kapsama alınıyor

* Sözleşmeliler kadro hakkı alacak

* Öğretmen meslek kanunu çıkartılacak

* 10 yıllık öğretmen sınavla uzman olacak

* Uzman olana 1000 TL zam yapılacak

* Uzmanlar sınavla başöğretmen olacak

* Başöğretmen olana 2000 TL zam yapılacak

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