Öğretmen... Polis memuru... Memur maaşları ne kadar olacak?

Asgari ücret görüşmeleri sürerken memur zammı ile ilgili son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. 4 Temmuz tarihinde açıklanacak olan enflasyon rakamları ile beraber memur zammı da netlik kazanacak. Ayrrıntıları A Haber ekibinden Özkan Özcan aktardı.

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