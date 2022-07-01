01 Temmuz 2022, Cuma
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Öğretmen... Polis memuru... Memur maaşları ne kadar olacak?
Asgari ücret görüşmeleri sürerken memur zammı ile ilgili son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. 4 Temmuz tarihinde açıklanacak olan enflasyon rakamları ile beraber memur zammı da netlik kazanacak. Ayrrıntıları A Haber ekibinden Özkan Özcan aktardı.