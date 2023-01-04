Öğretmen maaşları ne kadar oldu? İŞTE YENİ MAAŞLAR! Memur ve emekliye yüzde 30 zam

Memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapıldı? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Sosyal Güvenlik Uzmanları Ali Duman, Murat Bal ve Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN