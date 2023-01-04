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Öğretmen maaşları ne kadar oldu? İŞTE YENİ MAAŞLAR! Memur ve emekliye yüzde 30 zam

A Haber
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Giriş: 04.01.2023 14:32
Memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapıldı? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Sosyal Güvenlik Uzmanları Ali Duman, Murat Bal ve Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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