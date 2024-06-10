10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Nisanda işsizlik yüzde 8,5’e düştü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2024 11:26
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2024'e ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2 iken kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni torba yasada neler olacak?
Yeni torba yasada neler olacak?
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip!
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip!
Nisanda işsizlik yüzde 8,5’e düştü
Nisanda işsizlik yüzde 8,5’e düştü
Borsada düşüşün sebepleri neler?
Borsada düşüşün sebepleri neler?
Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor
Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor
Emekliye yüzde 20 indirim yapmayana ceza
Emekliye yüzde 20 indirim yapmayana ceza
Türkiye’nin organik sarımsağında hasat başladı
Türkiye'nin organik sarımsağında hasat başladı
Otellerde doluluk oranı yüzde 70’i aştı
Otellerde doluluk oranı yüzde 70'i aştı
Dünyanın dikkati Türk savunma sanayii üzerinde
Dünyanın dikkati Türk savunma sanayii üzerinde
Eski hükümlüler açılan kurslarla iş sahibi oluyor
Eski hükümlüler açılan kurslarla iş sahibi oluyor
Aşırı sıcak kavun, karpuz, biber ve domatesleri yaktı
Aşırı sıcak kavun, karpuz, biber ve domatesleri yaktı
Lapseki kirazının hasadına başlandı
Lapseki kirazının hasadına başlandı
Daha Fazla Video Göster