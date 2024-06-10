Nisanda işsizlik yüzde 8,5’e düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2024'e ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2 iken kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN