Bakan Dönmez: TAP'a ilk doğalgazı verdik

Son dakika haberi... Enerji Bakanı Fatih Dönmez "Rekor sürede tamamladığımız TANAP'ta 30 Haziran 2018'den bugüne kadar 8,1 milyar metreküp gaz aktı" ifadelerini kullandı. İmza töreninde konuşan Bakan Dönmez, "Dev yatırımlarla güçlenen enerji ortaklığımız Iğdır- Nahçivan doğal gaz boru hattı ile derin bir anlam kazanacak. Gönülden bağlı olduğumuz Azerbaycan ile çok daha güçlü bağ kurmuş olacağız" açıklamasında bulundu.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni doğalgaz hattı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dönmez, "Doğalgaz Nahçıvan'a güvenli bir şekilde ulaştırılacak. Karabağ zaferinin doğurduğu bir istikrar projesidir." ifadelerini kullandı.

Dönmez'in açıklamaları şu şekilde:

Dev yatırımlarla güçlenen enerji ortaklığımız Iğdır- Nahçivan doğal gaz boru hattı ile derin bir anlam kazanacak. Bugün burada mutabakat zaptını imzalamak için bir araya geldik. Diğer önemli projeler gibi en kısa sürede tamamlayacağız. Gönülden bağlı olduğumuz Azerbaycan ile çok daha güçlü bağ kurmuş olacağız.

Projenin hayata geçmesi için hem bizler hem de Azerbaycan elinden geleni yapacak. BOTAŞ ile SOCAR işbirliğinde yapılacak proje ile Nahçivan ülkemiz üzerinden gelen doğal gaza ulaşacak. Biz bir yerde aracılık etmiş olacağız.

Yaralardan birisi daha sarılmış olacak. Güvenli bir doğal gaz arzı sağlanacak. Türkiye bölümü 85 km uzunluğa sahip olacak. 500 milyon metreküp taşıma kapasitesi ve günlük 1,5 milyon metreküp taşıma kapasitesi olacak. Iğdır'a ölçüm istasyonu kurulacak. Akış dengesini sağlayacak.

Nahçivanlı kardeşlerimiz kendi doğal gazlarını kullanmış olacak. Birbirimizin gücüne güç kattık. İşbirliğimizi bölge sınırlarının ötesine taşıdık.

TAP'a ilk doğal gazı verdik. Bugüne kadar TAP'a dolum amaçlı 70 milyon metreküp doğal gaz aktı