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MÜSİAD'dan iş dünyasına çağrı! 200'e yakın firma indirime gitti

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Giriş: 27.01.2022 21:23
Son dakika haberleri... A Para ekranlarında yayınlanan 'Ekonomi Masası' adlı programa konuk olan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı yaptığı açıklamada yaklaşık olarak 200 firmanın indirim çağrılarına yanıt verdiğini ve yüzde 15-20 oranında indirime gittiklerini belirtti.
MÜSİAD’dan iş dünyasına çağrı! 200’e yakın firma indirime gitti
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