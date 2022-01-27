27 Ocak 2022, Perşembe
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MÜSİAD'dan iş dünyasına çağrı! 200'e yakın firma indirime gitti
Son dakika haberleri... A Para ekranlarında yayınlanan 'Ekonomi Masası' adlı programa konuk olan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı yaptığı açıklamada yaklaşık olarak 200 firmanın indirim çağrılarına yanıt verdiğini ve yüzde 15-20 oranında indirime gittiklerini belirtti.