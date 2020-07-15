Muhiddin Gülal: 15 Temmuz Türk milletinin yeniden dirilişi şahlanışının adıdır

TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 4. yıl dönümü nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Gülal mesajında, "Bir yandan 251 şehidimizin acısını en derinden hissediyor bir yandan da eşine tarihte az rastlanır bir destana sahip olmanın haklı onurunu yaşıyoruz. 15 Temmuz, Türk milletinin yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının iradesine yönelen ihanet karşısında kıyma kalkışının adıdır." ifadelerini kullandı.