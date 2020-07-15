15 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Muhiddin Gülal: 15 Temmuz Türk milletinin yeniden dirilişi şahlanışının adıdır

Muhiddin Gülal: 15 Temmuz Türk milletinin yeniden dirilişi şahlanışının adıdır

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2020 22:09
Güncelleme:15.07.2020 22:09
TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 4. yıl dönümü nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Gülal mesajında, "Bir yandan 251 şehidimizin acısını en derinden hissediyor bir yandan da eşine tarihte az rastlanır bir destana sahip olmanın haklı onurunu yaşıyoruz. 15 Temmuz, Türk milletinin yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının iradesine yönelen ihanet karşısında kıyma kalkışının adıdır." ifadelerini kullandı.
15 Temmuz Türk milletinin yeniden dirilişi şahlanışının adıdır
"15 Temmuz Türk milletinin yeniden dirilişi şahlanışının adıdır"
Destanın parçası olan milyonlarca vatandaşımıza...
"Destanın parçası olan milyonlarca vatandaşımıza..."
15 Temmuz Türklerin tüm tarihinde...
"15 Temmuz Türklerin tüm tarihinde..."
İpleri dışarıda olan zavallı bir güruh...
"İpleri dışarıda olan zavallı bir güruh..."
Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi...
"Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi..."
'Hainleri milletimizin cansiperane mücadelesiyle bertaraf ettik'
'Hainleri milletimizin cansiperane mücadelesiyle bertaraf ettik'
15 Temmuz vatan sevgimizi yeniden hatırlattı
"15 Temmuz vatan sevgimizi yeniden hatırlattı"
Milletimizin kaya gibi dimdik duruşuyla hainleri darmadağın etti
"Milletimizin kaya gibi dimdik duruşuyla hainleri darmadağın etti"
Köklü demokrasi geleneğimiz daha da güçlendi
"Köklü demokrasi geleneğimiz daha da güçlendi"
15 Temmuz Türk milletinin direnişten dirilişe geçtiği gecenin adıdır
"15 Temmuz Türk milletinin direnişten dirilişe geçtiği gecenin adıdır"
Koronavirüs sonrası talep arttı!
Koronavirüs sonrası talep arttı!
Altında yükseliş sürecek mi?
Altında yükseliş sürecek mi?
Daha Fazla Video Göster