Milyonların merak ettiği soru yanıt buldu! Bakan Kurum: Ailesiyle yaşayan gençler konut projesine bireysel başvuru yapabilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında, Sosyal Konut Projesinin en merak edilen sorusuna net bir yanıt verdi. Ailesiyle yaşayan 18-30 yaş arası gençlerin, hane halkı gelirine dahil edilmeyip, bireysel olarak başvuru yapabileceğini vurgulayan Bakan Kurum, "Aynı evdeki iki kardeş, gelirleri 18 bin liranın altındaysa bireysel başvuru yapabilir" diye konuştu. İşte Bakan Kurum tarafından yanıtlanan ve vatandaşların merak ettiği sorularla yanıtları...