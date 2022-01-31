31 Ocak 2022, Pazartesi
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Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı
Son dakika haberi... Maaş hesaplarında yıl sonunda vergi istisnası aratacak mı? Emekliye yapılan maaş artışları ne zamana kadar geçerli olacak? Ev kira artışı hangi orana göre belirlenecek? Sosyal yardımlar ne kadar oldu? Şartlar neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.