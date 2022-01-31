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Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı

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Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber’de yanıtladı

Son dakika haberi... Maaş hesaplarında yıl sonunda vergi istisnası aratacak mı? Emekliye yapılan maaş artışları ne zamana kadar geçerli olacak? Ev kira artışı hangi orana göre belirlenecek? Sosyal yardımlar ne kadar oldu? Şartlar neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

Maaş hesaplarında yıl sonunda vergi istisnası aratacak mı? Emekliye yapılan maaş artışları ne zamana kadar geçerli olacak? Ev kira artışı hangi orana göre belirlenecek?

Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber’de yanıtladı

Öte yandan maaşlarla birlikte sosyal yardımlar da artırıldı. Yakınına bakana 2 bin 354 TL destek ödemesi yapılacak. Sosyal yardımlar ne kadar oldu? Şartlar neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber’de yanıtladı

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber’de yanıtladı

MAAŞ HESAPLARINDA YIL SONUNDA VERGİ İSTİSNASI ARANACAK MI?

Vergi istisnası başladı aslında. Artık asgari ücretliden gelir ve damga vergisi alınmıyor. Asgari ücretin üzerindeki maaşlardan da gelir vergisi asgari ücret kadar kısımdan alınmıyor. Yani asgari ücretin üstünde maaş alanlardan alınacak gelir vergisinden 638 TL indiriliyor. Daha az vergi veriliyor. Bu 638 TL yıl sonuna doğru 850 TL'ye kadar çıkabilecek.

Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber’de yanıtladı

Neden? Vergi dilimlerinin artmasıyla birlikte. Elbette aranacak ve hala artacak. Yıl sonunda artacak. Brüt maaştan anlaşanlar açısından baktığınız zaman da yıl sonunda net maaş düşecek. Ama net maaştan anlaşanlar açısından bir sıkıntı yok. Onların net maaşı aynen devam edecek.

Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber’de yanıtladı

- KUR KORUMALI TL MEVDUAT HESABINA GİRMENİN BİR SÜRESİ VAR MI?

Orada ciddi bir talep de var buraya. 220 milyar TL'nin üzerindeki bu mevduatta vatandaşın oranı yüzde 80'lerin de üzerinde. Kurumlar da gelmeye başlayacak. Kurumlara da istisnalar geliyor. Burada bir süre yok. Hatta girip çıkabilirsiniz. Birkaç tane daha hesap açabilirsiniz. Henüz bir sınır getirilmedi.

Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber’de yanıtladı

- EMEKLİYE YAPILAN MAAŞ ARTIŞLARI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?

6 ay geçerli oluyor. 6 ayda bir zam yapılıyor. Yapılan bu zamlar Temmuz'a kadar devam edecek. Temmuz'da yeni bir zam gelecek.

Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber’de yanıtladı

- EV KİRA ARTIŞI HANGİ ORANA GÖRE BELİRLENECEK?

Enflasyonla belirlenir. Her ayın 3'ünde enflasyon açıklanıyor. Bir de 12 aylık rakam açıklanıyor. 12 aylık TÜFE ortalaması ev kira atışını belirleyecek. Şubat ayında sözleşmesi yenilenecek olanlar ayın 3'ünde açıklanacak 12 aylık ortalamaya göre artış yapacaklar. Mart ayında yenilenecek olanlar Mart'ın 3'ünde açıklanacak olan rakama bakacaklar.

Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber’de yanıtladı

- KRİPTO PARALARDA VERGİ VAR MI?

Son aşamaya geldi Meclis'te bir çalışma yürüyor. Burada bir kanun gelecek. Şu anda bir altyapısı yok. Çok az kaldı bir yasa geliyor Türkiye'de de.

Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber’de yanıtladı

SOSYAL YARDIMLARA ZAM! BU GELİRLERE DİKKAT

- KİŞİ BAŞI GELİR SINIRI: 2.835 TL
- 2 KİŞİLİK AİLE: 5.671,20 TL
- 3 KİŞİLİK AİLE: 8.506,80 TL
- 4 KİŞİLİK AİLE: 11.342,40 TL
- 5 KİŞİLİK AİLE: 14.178 TL

Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber’de yanıtladı

ŞARTLAR NELER?

- EN AZ YÜZDE 50 RAPOR VE BAKIMA MUHTAÇ OLMALI
- HASTAYA BAKANIN AKRABASI OLMALI
- GELİR KRİTERİNE UYULMALI

Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber’de yanıtladı

Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sürecinde sona gelindi. Sonuçlar bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle duyurulacak.

Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber’de yanıtladı

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