Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber’de yanıtladı

- KUR KORUMALI TL MEVDUAT HESABINA GİRMENİN BİR SÜRESİ VAR MI?

Orada ciddi bir talep de var buraya. 220 milyar TL'nin üzerindeki bu mevduatta vatandaşın oranı yüzde 80'lerin de üzerinde. Kurumlar da gelmeye başlayacak. Kurumlara da istisnalar geliyor. Burada bir süre yok. Hatta girip çıkabilirsiniz. Birkaç tane daha hesap açabilirsiniz. Henüz bir sınır getirilmedi.