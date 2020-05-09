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Milyonlarca emekliye bayram müjdesi! (SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarını ne zaman alacak? İşte o tarihler) |Video

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09.05.2020
Son dakika haberi; Milyonlarca emekliye bayram müjdesini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu. Emeklilerin maaşları bayramdan önce hesaplarından olacak. Peki kim ne zaman maaşlarını alacak? İşte SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarının ödeneceği o tarihler... A Haber muhabiri canlı yayında açıkladı.

Milyonlarca emekliye bayram müjdesini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu. Emeklilerin maaşları bayramdan önce hesaplarından olacak. Peki kim ne zaman maaşlarını alacak? İşte SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarının ödeneceği o tarihler...

A Haber muhabiri canlı yayında açıkladı.

Emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

SSK'lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında;

Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylıklarını alacak.

SSK VE VE BAĞKUR ÖDEMELERİ

Bakan Selçuk; 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.

Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

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