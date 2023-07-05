05 Temmuz 2023, Çarşamba
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Milyonlara yeni maaş! Nasıl hesaplanacak? Seyyanen zam, refah payı... Uzman isimler A Haber'de anlattı
Son dakika haberine göre AK Parti, Torba Kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltilecek. Memurlara yüze 17,55 zam oranının yanı sıra seyyanen 8 bin 77 lira artış yapılacağı duyuruldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.