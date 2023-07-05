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Milyonlara yeni maaş! Nasıl hesaplanacak? Seyyanen zam, refah payı... Uzman isimler A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 12:55
Son dakika haberine göre AK Parti, Torba Kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltilecek. Memurlara yüze 17,55 zam oranının yanı sıra seyyanen 8 bin 77 lira artış yapılacağı duyuruldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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