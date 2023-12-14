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Milyonlara kazanç takvimi! Aralık ve ocak ayında hangi tarihte neler belirlenecek?

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Giriş: 14.12.2023 17:13
Güncelleme:14.12.2023 17:22
Aralık ve ocak ayında memur, emekli ve işçileri ilgilendiren önemli değişiklikler olacak. 18-25 Aralık tarihlerinde asgari ücret belli olacak. 31 Aralık'ta hesaplı borçlanma için son gün olacak. 1-5 Ocak tarihleri arasında ise memur ve emeklilerin maaşı belli olacak. Sonrasında ise zamlı maaşlar hesaplara yatacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal anlattı.

İŞTE GÜN GÜN MAAŞLARIN BELİRLENECEĞİ TARİH

* 18-25 ARALIK: ASGARİ ÜCRET BELİRLENECEK

* 25-29 ARALIK: 5. BİN LİRA İKRAMİYE YASALAŞACAK

* 31 ARALIK: HESAPLI BORÇLANMA İÇİN SON TARİH

* 1 OCAK: YENİ ASGARİ ÜCRET YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

* 1-5 OCAK: MEMUR EMEKLİLERİNE MAAŞ, AY İÇİNDE ZAM FARKI

* 3 OCAK: ENFLASYON SONRASI ZAM ORANI BELLİ OLACAK

* 15 OCAK: MEMURLARA ZAMLI MAAŞ

* 17-26 OCAK: SSK EMEKLİLERİNE ZAMLI MAAŞ

* 25-28 OCAK: BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAMLI MAAŞ

* 1 ŞUBAT: ASGARİ ÜCRETLİYE ZAMLI MAAŞ

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