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12.12.2019
Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra dolar euro ve altında son durum |Video
Merkez Bankası faiz kararını sonrası dolar euro ve altında ne kadar oldu? İşte 12 Aralık 2019 Perşembe günü döviz fiyatlarında ve borsada son durum...
Merkez Bankası faiz kararını sonrası dolar euro ve altında ne kadar oldu? İşte 12 Aralık 2019 Perşembe günü döviz fiyatlarında ve borsada son durum...
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