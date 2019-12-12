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12.12.2019

Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra dolar euro ve altında son durum |Video

Merkez Bankası faiz kararını sonrası dolar euro ve altında ne kadar oldu? İşte 12 Aralık 2019 Perşembe günü döviz fiyatlarında ve borsada son durum...

Merkez Bankası faiz kararını sonrası dolar euro ve altında ne kadar oldu? İşte 12 Aralık 2019 Perşembe günü döviz fiyatlarında ve borsada son durum...

EN GÜNCEL DOLAR/TL FİYATI

EN GÜNCEL EURO/TL FİYATLARI


ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

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