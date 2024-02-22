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Merkez Bankası'nın faiz kararına piyasalar nasıl tepki verdi? Altın fiyatlarında son durum ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 15:36
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Peki karara piyasalar nasıl tepki verdi? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın Piyasası Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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