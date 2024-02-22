Merkez Bankası'nın faiz kararına piyasalar nasıl tepki verdi? Altın fiyatlarında son durum ne?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Peki karara piyasalar nasıl tepki verdi? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın Piyasası Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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