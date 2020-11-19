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Merkez Bankası'nın faiz kararı vatandaşa nasıl yansıyacak? Konut ve taşıt kredileri yükselecek mi? Canlı yayında açıkladı

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Giriş: 19.11.2020 15:11
Güncelleme:19.11.2020 15:20
Merkez Bankası Naci Ağbal yönetiminde ilk kez toplandı. Toplantı sonrası banka piyasaların merakla beklediği kararlarını açıkladı. Peki 19 Kasım Perşembe günü açıklanan faiz kararları vatandaşları nasıl etkileyecek? Vatandaşın çekeceği konut (ev) taşıt (araç) kredilerinde faiz oranları yükselecek mi? Enflasyon bankanın bu karar sonrası nasıl bir seyir izleyecek? Vatandaşların yanıtını merakla beklediği bu sorulara İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Sefer Şener A Haber canlı yayınında açıklık getirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puan artırarak yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti. Peki bu karar vatandaşlar için ne anlama geliyor?

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Sefer Şener A Haber canlı yayınında anlattı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE FAİZ ORANLARI...

"Bundan sonraki süreçte tüketici (Ev (konut) araç (taşıt) kredilerinin faiz oranlarının artması anlamına geliyor. Acı reçete dediğimiz kısım burası. Sermaye daha pahalı hale gelmiş oluyor. Asıl boyutu ise işletmeler açısından maliyetli kredilerin gelmesi söz konusu. Yabancı yatırımın gelme ihtimali yükseliyor. Yabancı yatırımın gelmesi biraz daha vatandaşa yansımayı yavaşlatıyor. Vatandaşların bu kararlar sonrası biraz daha tasarruf yapması gerekiyor. İşletmeler ve bireyler açısından bir maliye artışı yaşanacak bu doğaldır. Bu karar enflasyon ve kurlar için sevindirici ama uzun vadede Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi faiz artışı riskli bir durumdur. TL varlıkların değerini artıracaksanız ülkenin risk primini düşüTmek istiyorsanız en azından enflasyon üzerinde bir faiz artışını sağlamanız gerekiyor."

Merkez Bankasının faiz kararı enflasyon ve döviz kurlarını nasıl etkileyecek? Prof. Dr. Sefer Şener A Haberde yorumladı MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI ENFLASYON VE DÖVİZ KURLARINI NASIL ETKİLEYECEK?
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