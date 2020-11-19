Merkez Bankası yeni başkan Naci Ağbal yönetimindeki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Banka, politika faizini 4,75 puan artırarak yüzde 15'e yükseltti. Merkez Bankası, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdi. Kararla birlikte dolar/TL, 7,50'ye kadar çekildi. Euro/TL ise 8,90 liraya geriledi. Peki 19 Kasım 2020 Perşembe günü itibariyle döviz kurlarında başlayan bu sert düşüş sürecek mi? Ekonomist Belgin Maviş ve İstanbul Üniversite Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener A Haber canlı yayınında yorumladı.

Merkez Bankası yeni başkan Naci Ağbal yönetimindeki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Banka, politika faizini 4,75 puan artırarak yüzde 15'e yükseltti. Merkez Bankası, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdi. Kararla birlikte dolar/TL, 7,50'ye kadar çekildi. Euro/TL ise 8,90 liraya geriledi. Peki 19 Kasım 2020 Perşembe günü itibariyle döviz kurlarında başlayan bu sert düşüş sürecek mi? Ekonomist Belgin Maviş ve İstanbul Üniversite Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener A Haber canlı yayınında yorumladı.