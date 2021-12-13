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Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Faiz indirimi gelir mi? Faruk Erdem A Haber'de yorumladı

A Haber
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Giriş: 13.12.2021 10:35
Son dakika ekonomi haberi... Piyasalar merakla Merkez Bankası faiz kararını bekliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faiz indirimi gelecek mi? Gelirse ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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