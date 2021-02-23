Son dakika haberleri... A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Merkez Bankası rezervlerinin sıfıra düştüğü yönündeki yalan kampanyasına tepki gösterdi. Söz konusu iddiaların iktisat ilmiyle alakası olmadığını belirten Faruk Erdem, "Bunları söyleyenlerin isimlerinin başında Ekonomist yazması, Profesör yazması çok da önemli değil. İktisat ilmine aykırı konuşuyorlar. Kasım ayında biraz kur yükseldiğinde ‘Ekonomi çöküyor’ dediler. Bunu başaramadılar, erken seçim tartışmalarına başladılar. Bunlar başında milli olan ne varsa karşılar." ifadelerini kullandı.