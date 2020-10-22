22 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2020 14:06
Güncelleme:22.10.2020 14:09
Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 10.25'te sabit tuttuğunu açıkladı. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi canlı yayında aktardı.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Kurul, para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar vermiştir" denildi.

Faiz kararı ne anlama geliyor?
Faiz kararı ne anlama geliyor?
Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Vatandaş odaklı icraat bütçesi
Vatandaş odaklı icraat bütçesi
Sabah ve A Para'dan 2 büyük zirve
Sabah ve A Para'dan 2 büyük zirve
Türkiye'nin 2053 vizyonunda neler olacak?
Türkiye'nin 2053 vizyonunda neler olacak?
İşte yerli otomobil TOGG
İşte yerli otomobil TOGG
“Her şey vatan için”
“Her şey vatan için”
Tarihi keşiften ilk görüntü! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti
Tarihi keşiften ilk görüntü! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti
A Haber Fatih Sondaj Gemisi’nde
A Haber Fatih Sondaj Gemisi’nde
Doğalgaz keşfi ile neler değişecek?
Doğalgaz keşfi ile neler değişecek?
'Kanuni' Sondaj Gemisi İstanbul'da
'Kanuni' Sondaj Gemisi İstanbul'da
'Fatih Keşfe Giden Yol' belgeseli
'Fatih Keşfe Giden Yol' belgeseli
Daha Fazla Video Göster