Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 10.25'te sabit tuttuğunu açıkladı. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi canlı yayında aktardı.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Kurul, para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar vermiştir" denildi.