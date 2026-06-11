Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutuldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, merakla beklenen faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 37’de sabit bırakırken, dezenflasyon sürecini güçlendirmek adına sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği mesajını verdi. Jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın yakından takip edildiği vurgulanan kararda, fiyat istikrarı hedefinden taviz verilmeyeceği bir kez daha hatırlatıldı.