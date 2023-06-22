Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz kararı ne oldu? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu gösterge faizi %8,5’ten %15’e yükseldi. Peki karar ne anlama geliyor? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Stratejist Cüneyt Paksoy ve Ahlatcı Yatırım Şirketi Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN