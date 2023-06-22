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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz kararı ne oldu? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 22.06.2023 14:11
Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.  Para Politikası Kurulu gösterge faizi %8,5’ten %15’e yükseldi.  Peki karar ne anlama geliyor? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Stratejist Cüneyt Paksoy ve Ahlatcı Yatırım Şirketi Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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