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Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? MB faiz için ne diyecek? Çarpıcı tahmin

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 10:08
Merkez Bankası Para Politikası kurulu perşembe günü toplanacak. Faiz kararı merak konusu oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Beklentim böyle bir beklenti içinde değilim ama pas da geçebilir. Netice itibariyle henüz daha çerçeve çizilmedi mesela Bankalar Birliği ile Merkez Bankası’nın buluşması 23’üne ertelendi yani toplantıdan bir gün sonraya toplantıdan bir gün sonra da 9 günlük bir tatil başlayacak. O yüzden de ben temmuzda 6 aylık enflasyonu görüp temmuzun 5’inde ondan sonra Merkez Bankası’nın faizle ilgili bir karar alacağını düşünüyorum." dedi.
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