26 Ocak 2023, Perşembe
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk raporunu açıkladı: İşte 2023 enflasyon tahmini | Dijital Türk lirası geliyor
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Enflasyon Raporu 2023-I Bilgilendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2023 yılı sonunda yüzde 22,3, 2024 yıl sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir." dedi. Kavcıoğlu, "Dijital Türk lirasının ilk pilot uygulamasını yılın ilk çeyreğinin sonu gibi denemeyi düşünüyoruz. İlk dijital parayı kullanan ülkelerin başında oluruz" ifadelerini kullandı.