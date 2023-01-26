26 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk raporunu açıkladı: İşte 2023 enflasyon tahmini | Dijital Türk lirası geliyor

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk raporunu açıkladı: İşte 2023 enflasyon tahmini | Dijital Türk lirası geliyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2023 11:56
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Enflasyon Raporu 2023-I Bilgilendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2023 yılı sonunda yüzde 22,3, 2024 yıl sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir." dedi. Kavcıoğlu, "Dijital Türk lirasının ilk pilot uygulamasını yılın ilk çeyreğinin sonu gibi denemeyi düşünüyoruz. İlk dijital parayı kullanan ülkelerin başında oluruz" ifadelerini kullandı.
İşte 2023 enflasyon tahmini
İşte 2023 enflasyon tahmini
EYT’de son viraj! Milyonlarca vatandaşı uyardı!
EYT'de son viraj! Milyonlarca vatandaşı uyardı!
EYT düzenlemesi TBMM’de! Vekillerin imzasına açıldı
EYT düzenlemesi TBMM'de! Vekillerin imzasına açıldı
Yapılandırmada 48 ay vade imkanı
Yapılandırmada 48 ay vade imkanı
Süreç nasıl işleyecek?
Süreç nasıl işleyecek?
Emeklilik hesabı nasıl yapılır?
Emeklilik hesabı nasıl yapılır?
Emekliye ikramiye formülü
Emekliye ikramiye formülü
Ekonominin kalbi A Haber drone kamerasında
Ekonominin kalbi A Haber drone kamerasında
Zam farkı ödemesi...
Zam farkı ödemesi...
Yapılandırmada vade 4 yıl olacak
Yapılandırmada vade 4 yıl olacak
Gram altında yeni rekor! Flaş tahmin
Gram altında yeni rekor! Flaş tahmin
Borç Yapılandırma Paketi neleri kapsıyor?
Borç Yapılandırma Paketi neleri kapsıyor?
Daha Fazla Video Göster