Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşuyor. Murat Uysal, "Küresel ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler son dönemde kısmen azalmakla birlikte önemini korudu. Küresel enflasyona ilişkin riskleri dengeli olarak değerlendiriyoruz." dedi. Uysal ayrıca, "Türkiye'nin risk primi bir önceki rapora göre belirgin oranda geriledi. Türkiye'de kredi büyümesi hız kazandı. Enflasyon beklentilerinde iyileşme genele yayılarak devam etti. Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. " ifadelerini kullandı.