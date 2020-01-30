30 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.01.2020

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşuyor. Murat Uysal, "Küresel ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler son dönemde kısmen azalmakla birlikte önemini korudu. Küresel enflasyona ilişkin riskleri dengeli olarak değerlendiriyoruz." dedi. Uysal ayrıca, "Türkiye'nin risk primi bir önceki rapora göre belirgin oranda geriledi. Türkiye'de kredi büyümesi hız kazandı. Enflasyon beklentilerinde iyileşme genele yayılarak devam etti. Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MB'den enflasyon açıklaması!
MB'den enflasyon açıklaması!
Asgari ücretliye devlet desteği müjdesi...
Asgari ücretliye devlet desteği müjdesi...
Bakan Albayrak'tan zirveye damga vuran sözler
Bakan Albayrak'tan zirveye damga vuran sözler
Albayrak: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam!
Albayrak: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam!
Emekliye 416 TL! Ödemeler başladı...
Emekliye 416 TL! Ödemeler başladı...
Dar gelirli 2 milyon aileye 'bedava' elektrik
Dar gelirli 2 milyon aileye 'bedava' elektrik
Borsa İstanbul güne rekorlar başladı
Borsa İstanbul güne rekorlar başladı
Emekliye promosyon ödemeleri!
Emekliye promosyon ödemeleri!
Bakanlık açıkladı! Bu 9 hareket aracınızın çekilmesine neden olabilir
Bakanlık açıkladı! Bu 9 hareket aracınızın çekilmesine neden olabilir
Dolar ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi?
Dolar ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi?
Dolara güvenen kaybetti Türk Lirası kazandırdı!
Dolara güvenen kaybetti Türk Lirası kazandırdı!
Emekliye 1250 TL ek ödeme müjdesi...
Emekliye 1250 TL ek ödeme müjdesi...
Daha Fazla Video Göster