07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Menemen eski Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy hakim karşısında
Yolsuzluk ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanana Menemen eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bugün hakim karşısına çıkıyor. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.
"Zimmet ve irtikap" iddialarıyla tutuklanan Menemen eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.
Detayları anlatan A Haber muhabiri Gamze Elçi, "Kısa süre önce başlayan duruşma devam etmekte. Hakkında 5-10 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Görev süresi boyunca birçok usulsüzlüğe imza attığı ve 50 milyon liralık vurgun yaptığı iddia ediliyor." dedi.