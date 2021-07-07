Menemen eski Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy hakim karşısında

Yolsuzluk ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanana Menemen eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bugün hakim karşısına çıkıyor. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

"Zimmet ve irtikap" iddialarıyla tutuklanan Menemen eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Detayları anlatan A Haber muhabiri Gamze Elçi, "Kısa süre önce başlayan duruşma devam etmekte. Hakkında 5-10 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Görev süresi boyunca birçok usulsüzlüğe imza attığı ve 50 milyon liralık vurgun yaptığı iddia ediliyor." dedi.