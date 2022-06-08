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Memurlara ek gösterge zammı! 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Öğretmen, polis, hemşire… Mesleklere göre tek tek hesaplandı

A Haber
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Giriş: 08.06.2022 13:25
Ek gösterge düzenlemesinin tamamlanmasının ardından en çok merak edilen konu, hangi memurun emekli maaşında ve emekli ikramiyesinde ne kadarlık artış olacağı. Kamu çalışanlarının aylığındaki artış 2.500 lirayı bulacak. 3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek? Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı.

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