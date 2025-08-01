01 Ağustos 2025, Cuma
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Memura yarı zamanlı çalışma sistemi nedir? Sistemde merak edilenler neler? A Haber'de anlattı
Memurların yarı zamanlı çalışmasına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Peki, bu sistemde merak edilenler neler? Yarı zamanlı çalışma sistemi emekliliği etkileyecek mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, A Haber'de detayları anlattı.