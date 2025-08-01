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Memura yarı zamanlı çalışma sistemi nedir? Sistemde merak edilenler neler? A Haber’de anlattı

Memura yarı zamanlı çalışma sistemi nedir? Sistemde merak edilenler neler? A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.08.2025 16:57
Memurların yarı zamanlı çalışmasına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Peki, bu sistemde merak edilenler neler? Yarı zamanlı çalışma sistemi emekliliği etkileyecek mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, A Haber'de detayları anlattı.
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Memura yarı zamanlı çalışma sistemi nedir? Sistemde merak edilenler neler? A Haber’de anlattı
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