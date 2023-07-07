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Memura rekor zam ödemeleri de yükseltti! İşte yeni sosyal destek rakamları

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Giriş: 07.07.2023 10:27
Güncelleme:07.07.2023 10:28
En düşük memur maaşı 22 bin lirayı, ortalama maaş da 25 bin lirayı aşarken ilave zam tutarı ek bordro olarak yansıyacak. Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak. Bunlara bağlı olarak sosyal ödemelere de enflasyon artışı yapıldı.

SOSYAL ÖDEMELERE ENFLASYON ARTIŞI

5.097 TL: Evde bakım desteği

2.348 TL: 65 yaş aylığı

2.421: Okul öncesi eğitim desteği

4.358 TL: Üniversiteye destek tutarı

1.874 TL: Engelli yakını aylığı

1.874 TL: % yüzde 40-69 engelli aylığı

2.811 TL: Yüzde 70 ve üzeri engeli aylığı

KIDEM TAZMİNATI TAVANI DEĞİŞİYOR

ÖNCEKİ TUTAR

Kıdem tazminatı tavanı: 19.982,83 TL

Damga vergisi: 152,67 TL

Ödenen tutar: 19.832,16 TL

YENİ TUTAR

Kıdem tazminatı tavanı: 23.489,82 TL

Damga vergisi: 178,29 TL

Ödenecek tutar: 23.311,53 TL

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