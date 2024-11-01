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Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor!

Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor!

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 10:23
Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı.  6 aylık zam oranı neticesinde zam alınırken eylül ile birlikte üç aylık enflasyon ortaya çıktı. Temmuz, ağustos ve eylül ayında toplam enflasyon yüzde 8,92 olarak kaydedildi. İşçi emeklilerinin şimdiden yüzde 8,92'lik zammı kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri, 6 aylık enflasyonun yüzde 15 civarında gelmesi halinde yüzde 4,5 seviyesinde enflasyon farkı elde edecek. Ayrıca memurlar, 7. Dönem toplu sözleşmesinden doğan yüzde 6'lık zam hakları bulunuyor. Bu durumda memurların maaşları yüzde 11 civarında artış gösterecek.
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Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor!
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor!
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