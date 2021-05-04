Memur ve emeklilerin Temmuz 2021 zam oranı ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? A Haber canlı yayınında açıkladı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin enflasyon farkı almasının önü açıldı. Temmuz ayında memur ve emekliler ne kadar farklı maaş alacak? Bu sorunun cevabını konunun uzmanı Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı. Erdem, emeklilerin ne kadar bayram ikramiyesi alacağını ve ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağını da duyurdu. Öte yandan 2021 yılı en düşük emekli (SGK-Bağ-Kur) ve memur maaşı ne kadar? Yanıtı haberimizde...

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