03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları MEMUR VE EMEKLİLER DİKKAT |A Haber'de son dakika bilgisini paylaştı:  Ciddi refah payı geliyor

MEMUR VE EMEKLİLER DİKKAT |A Haber'de son dakika bilgisini paylaştı:  Ciddi refah payı geliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2023 12:46
Rusya-Ukrayna arasında yaşanan esir takası için A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu son dakika bilgisini A Haber canlı yayınında paylaştı. Okan Müderrisoğlu, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğleden sonra Memur-Sen ile ilgili bir toplantı programı var. Sözleşmesi personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili bir şölen. Orada da ciddi bir refah payı açıklanacağını yüzleri gülüştüreceğine ilişkin ön bilgiyi buradan ifade edim. 14’te bu belli olacak, bekleyelim. Buradan ilk sinyali vermiş olalım.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mersin’de ihracat oranı 45 arttı
Mersin'de ihracat oranı 45 arttı
Memur ve emekliler dikkat: Ciddi refah payı...
Memur ve emekliler dikkat: Ciddi refah payı...
6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? um...
6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? um...
Antalya turizmine 2022 dopingi!
Antalya turizmine 2022 dopingi!
Enerjide hedef tam bağımsızlık
Enerjide hedef tam bağımsızlık
Ünlü ekonomistten dolar uyarısı
Ünlü ekonomistten dolar uyarısı
e-Ticaret yasasıyla neler değişecek?
e-Ticaret yasasıyla neler değişecek?
Ev sahipleri ne kadar vergi verecek?
Ev sahipleri ne kadar vergi verecek?
Orta gelirliye konut kampanyası
Orta gelirliye konut kampanyası
Maaş zamları nasıl hesaplanacak?
Maaş zamları nasıl hesaplanacak?
Diğer marketler aynı kararı alır mı?
Diğer marketler aynı kararı alır mı?
Resmen açıkladı! İhracatta tarihi rekor
Resmen açıkladı! İhracatta tarihi rekor
Daha Fazla Video Göster