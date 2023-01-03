MEMUR VE EMEKLİLER DİKKAT |A Haber'de son dakika bilgisini paylaştı:  Ciddi refah payı geliyor

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan esir takası için A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu son dakika bilgisini A Haber canlı yayınında paylaştı. Okan Müderrisoğlu, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğleden sonra Memur-Sen ile ilgili bir toplantı programı var. Sözleşmesi personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili bir şölen. Orada da ciddi bir refah payı açıklanacağını yüzleri gülüştüreceğine ilişkin ön bilgiyi buradan ifade edim. 14’te bu belli olacak, bekleyelim. Buradan ilk sinyali vermiş olalım.” dedi.

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