Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete zam yapılacak mı? Memur ve emekliye seyyanen zam var mı?

Kamu işçilerin zam oranlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Başkan Erdoğan zam oranının yüzde 45 en düşük maaşın ise 15 bin TL olduğunu söyledi. Erdoğan açıklamasına memur zamların içinde önemli mesajlar verdi. Peki memur ve emekli zamları ne olacak? Asgari ücret kaç para olacak? Emekli ve memura seyyanen zam gelecek mi? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

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